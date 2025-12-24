Форвард "Рейнджерс" Панарин набрал два очка в матче НХЛ с "Вашингтоном"

Его команда одержала победу со счетом 7:3

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка в матче, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Форвард довел число набранных в текущем сезоне очков до 38, на его счету 14 шайб и 24 передачи в 38 играх.

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 32. Россиянин одержал 16-ю победу в 30 матчах текущего сезона. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не набрали очков.

"Вашингтон" и "Рейнджерс" выступают в Столичном дивизионе и занимают четвертое и пятое места соответственно. После 37 матчей "Вашингтон" набрал 43 очка, у "Рейнджерс" 42 очка после 39 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" в гостях сыграют с "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 28 декабря по московскому времени, "Вашингтон" в этот же день на выезде встретится с "Нью-Джерси".