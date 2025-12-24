Вратарь "Флориды" Бобровский вышел на восьмое место по числу побед в НХЛ

В активе россиянина 445 побед

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Каролину" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19 и одержал 16-ю победу в 25 матчах текущего сезона. Всего в активе россиянина 445 побед в лиге, он сравнялся по этому показателю с занимающим восьмое место четырехкратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Терри Савчуком. Лидером по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).

Одну из шайб в составе "Каролины" забросил нападающий Андрей Свечников, он отличился в девятый раз в текущем сезоне. Также на счету россиянина 15 голевых передач в 36 матчах. Всего в НХЛ Свечников забросил 160 шайб, по этому показателю среди россиян он делит 29-е место с Сергеем Березиным. Защитник "Каролины" Александр Никишин не отметился результативными действиями.

"Флорида" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 42 очка в 36 матчах. "Каролина" лидирует в Столичном дивизионе с 47 очками после 36 встреч. В следующем матче "Флорида" примет "Тампу" в ночь на 28 декабря по московскому времени, "Каролина" в этот же день дома сыграет с "Детройтом".

В других матчах игрового дня "Детройт" на своем льду был сильнее "Далласа" (4:3 ОТ), "Нью-Йорк Айлендерс" одержал домашнюю победу над "Нью-Джерси" (2:1), "Баффало" в гостях победил "Оттаву" (3:2 ОТ), "Миннесота" дома проиграла "Нэшвиллу" (2:3 ОТ), у хозяев голевой передачей отметился Кирилл Капризов.