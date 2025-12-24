Рылов отметил рост уровня выступлений российских пловцов

Двукратный олимпийский чемпион надеется на дальнейший прогресс пловцов

Евгений Рылов © Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень выступлений российских пловцов после возвращения на международную арену значительно вырос, это доказывает победа российской команды в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы впервые в истории выиграли комбинированную эстафету 4х100 м, всего в плавании было завоевано восемь медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая.

"Средний уровень наших выступлений намного вырос. Возможно, на каких-то дистанциях был более слабый результат, но в целом прогресс был, например, наши эстафетники бороться никогда особо не могли за первые места. Я надеюсь, что все это дальше продолжит развиваться", - сказал спортсмен.

На ЧМ-2025 россияне, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.