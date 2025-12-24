ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Рылов отметил рост уровня выступлений российских пловцов

Двукратный олимпийский чемпион надеется на дальнейший прогресс пловцов
Редакция сайта ТАСС
04:28

Евгений Рылов

© Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Уровень выступлений российских пловцов после возвращения на международную арену значительно вырос, это доказывает победа российской команды в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские пловцы впервые в истории выиграли комбинированную эстафету 4х100 м, всего в плавании было завоевано восемь медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая.

"Средний уровень наших выступлений намного вырос. Возможно, на каких-то дистанциях был более слабый результат, но в целом прогресс был, например, наши эстафетники бороться никогда особо не могли за первые места. Я надеюсь, что все это дальше продолжит развиваться", - сказал спортсмен.

На ЧМ-2025 россияне, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. 

Летние олимпийские виды спортаРылов, Евгений Михайлович