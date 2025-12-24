Передачи Дорофеева и Барбашева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:2

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. "Вегас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бретт Хауден (2-я минута), Митчелл Марнер (10, 46), Колтон Сиссонс (12), Томаш Гертл (15), Марк Стоун (19), Райлли Смит (39). У "Сан-Хосе" отличились Маклин Селебрини (27), Коллин Граф (49).

Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился двумя голевыми передачами и довел число набранных очков в текущем сезоне до 25 (15 голов + 10 голевых передач). Его партнер по команде форвард Иван Барбашев также отдал два голевых паса, на счету игрока теперь 27 (11+16) очков в сезоне.

Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров начал матч с первых минут, отразил 12 бросков и был заменен после четвертой пропущенной шайбы. Его партнеры по команде защитники Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин и нападающий Игорь Чернышов не набрали очков.

"Вегас" возглавил Тихоокеанский дивизион, команда после 35 матчей набрала 44 очка. "Сан-Хосе" идет на пятом месте с 37 очками после 37 игр. В следующем матче "Вегас" в ночь на 28 декабря по московскому времени примет "Колорадо", "Сан-Хосе" в этот же день на выезде сыграет с "Ванкувером".

В других матчах дня "Филадельфия" на выезде со счетом 3:1 победила "Чикаго", "Эдмонтон" дома был сильнее "Калгари" (5:1).