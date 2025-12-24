Олимпийский чемпион по хоккею Андронов раздумывает о завершении карьеры

36-летний игрок на данный момент находится без клуба

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов не планирует продолжать карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"Официально о завершении карьеры я не объявлял, - сказал 36-летний Андронов. - Скорее всего, уже играть не буду. Продолжу работу, связанную с хоккеем".

В прошлом сезоне Андронов выступал за СКА. В июле 2025 года он был обменян в "Салават Юлаев", который расторг с ним контракт.

В составе сборной России Андронов стал чемпионом Олимпиады 2018 года и серебряным призером Игр в 2022 году, бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. В составе ЦСКА Андронов выигрывал Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах.