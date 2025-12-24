Нападающий "Лос-Анджелеса" Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне

Его команда уступила "Сиэтлу"

Нападающий "Сиэтла" Беркли Каттон и форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сиэтла".

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Сиэтла".

Кузьменко забросил седьмую шайбу в сезоне. Также на счету россиянина четыре голевые передачи в 31 матче сезона.

"Лос-Анджелес" и "Сиэтл" выступают в Тихоокеанском дивизионе и занимают четвертое и шестое места соответственно. "Сиэтл" после 36 матчей набрал 35 очков, у "Лос-Анджелеса" 39 очков после 36 встреч. В следующем матче "Сиэтл" в ночь на 29 декабря по московскому времени примет "Филадельфию", "Лос-Анджелес" днем ранее дома сыграет с "Анахаймом".