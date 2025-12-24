Фесиков считает неплохим резерв сборной России по плаванию

Директор по плаванию Федерации водных видов спорта России выделил Михаила Щербакова

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сборная России по плаванию обладает неплохим резервом, который проявил себя на первенствах Европы и мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

"У нас неплохой резерв, который выступал на первенствах Европы и мира, - сказал он. - Ребята зарядились, выехав на соревнования, которых им не хватало. Они получили эмоции и стимул. Они уже стартуют не просто так, а в статусе победителей. Сейчас на российских турнирах они конкурируют с ребятами из основной команды, звездами, блиставшими на взрослом чемпионате мира в Сингапуре".

"Миша Щербаков, побеждавший на первенствах Европы и мира, уже конкурирует с призерами чемпионата мира. Но нет предела совершенству. У нас есть и другие классные ребята: Георгий Яковлев, Гриша Вековищев. По мере того, что они блистали в летнем сезоне, они показали хорошие секунды на короткой воде. Наша задача - поднимать резерв, уровень результатов, а самое главное - помогать раскрывать потенциал. Нужно, чтобы этот резерв дошел до Олимпийских игр и в будущем составил костяк основной сборной", - добавил собеседник агентства.