ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Фесиков считает неплохим резерв сборной России по плаванию

Директор по плаванию Федерации водных видов спорта России выделил Михаила Щербакова
Редакция сайта ТАСС
06:35
© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сборная России по плаванию обладает неплохим резервом, который проявил себя на первенствах Европы и мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

"У нас неплохой резерв, который выступал на первенствах Европы и мира, - сказал он. - Ребята зарядились, выехав на соревнования, которых им не хватало. Они получили эмоции и стимул. Они уже стартуют не просто так, а в статусе победителей. Сейчас на российских турнирах они конкурируют с ребятами из основной команды, звездами, блиставшими на взрослом чемпионате мира в Сингапуре".

"Миша Щербаков, побеждавший на первенствах Европы и мира, уже конкурирует с призерами чемпионата мира. Но нет предела совершенству. У нас есть и другие классные ребята: Георгий Яковлев, Гриша Вековищев. По мере того, что они блистали в летнем сезоне, они показали хорошие секунды на короткой воде. Наша задача - поднимать резерв, уровень результатов, а самое главное - помогать раскрывать потенциал. Нужно, чтобы этот резерв дошел до Олимпийских игр и в будущем составил костяк основной сборной", - добавил собеседник агентства. 

Летние олимпийские виды спорта