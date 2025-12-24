Умер победитель Олимпиады 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук

Ему было 85 лет

Анатолий Бондарчук, 1969 год © Павел Здоровило/ ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Победитель Олимпийских игр 1972 года в метании молота Анатолий Бондарчук умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает портал Sport.ua.

Бондарчук умер в канадском городе Камлупс. Причины смерти не сообщаются.

На Олимпийских играх 1972 года Бондарчук одержал победу с олимпийским рекордом. Бондарчук также завоевал бронзу Олимпиады 1976 года, золото чемпионата Европы (1969), четырежды становился чемпионом СССР. На Олимпийских играх 1980 и 1988 годов он был тренером сборной СССР по метанию молота. Бондарчук - заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.