Дмитрий Миронов сравнил хоккеиста Линдроса с бетонной стеной

Бывший игрок отметил, что у канадца были железобетонные мышцы

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов назвал канадского хоккеиста Эрика Линдроса одним из самых жестких игроков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Линдрос играл на Олимпиаде 1992 года, где чемпионом стала Объединенная команда, в составе которой выступал Миронов. Позже он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Он был тогда одним из самых здоровых. Не помню, было это в НХЛ или на Олимпиаде, но я как-то против него применил силовой прием, когда он обводил меня, плечом хорошенько попав ему в грудь. Тогда я подумал, что врезался в бетонную стену", - сказал Миронов.

"Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно. Я ему не старался, конечно, больно сделать, просто хотел провести по правилам прием. Но почувствовал, что как-будто у него железобетонные мышцы", - добавил он.

Линдрос становился чемпионом мира среди молодежных команд (1991), обладателем Кубка Канады того же года, олимпийским чемпионом 2002 года. В НХЛ он дошел до финала Кубка Стэнли 1997 года, признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (1994/95).