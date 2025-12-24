У Федорова не вызывает беспокойства безголевая серия Овечкина

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Сергей Федоров не испытывает беспокойства из-за того, что капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не забивает уже девять матчей подряд. Об этом Федоров рассказал ТАСС.

"Беспокойства нет. Наверняка идут какие-то процессы, они сложные и нелегкие, - сказал он. - Думаю, у Александра и в прошлом году были игры, в которых ему не удавалось забить".

Антирекордная серия Овечкина без голов составляет 14 матчей, она была установлена в сезоне-2023/24. В текущем сезоне 40-летний нападающий забросил 14 шайб и сделал 17 голевых передач в 36 играх.