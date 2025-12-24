Вяльбе назвала лыжные гонки и биатлон родственными видами спорта

По словам главы ФЛГР, раньше представители этих видов спорта часто тренировались вместе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Лыжные гонки и биатлон являются родственными видами спорта. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Никогда не отрицали, что мы родственные виды спорта. Нас часто пытаются столкнуть лбами. Раньше мы часто тренировались вместе, и сейчас бывают соревнования, где мы участвуем вместе", - сказала Вяльбе.

"На соревнованиях можно посмотреть на любимых спортсменов, пофотографироваться с ними, взять автографы, потрогать их. Мне кажется, у нас открытые, доступные виды спорта", - добавила президент ФЛГР.