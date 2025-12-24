36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров

35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита

Защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ужесточение лимита на легионеров в российском футболе поддерживают 36% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 11 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

Согласно опросу, 36% россиян считают допустимое количество легионеров в заявке футбольных клубов на игру (13 из 25) слишком большим, либо же убеждены, что иностранцев вообще в чемпионате России быть не должно. 35% опрошенных были равнодушны к вопросу лимита, 29% не считают нужным ужесточение лимита.

По данным опроса, большинство россиян (57%) находит превышение средней зарплаты легионеров над россиянами несправедливым, только 18% согласны с существованием подобной разницы.

Минспорт России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.