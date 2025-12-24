Ташуев возглавил "Енисей"

На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев © Эрик Романенко/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на полтора года. 9 декабря "Енисей" объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский "Ахмат", который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский "Факел", "Краснодар", "Спартак" из Нальчика, краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи" и ряд других команд.

После 21 тура Лиги Пари (Первой лиги) "Енисей" располагается на 13-м месте, команда набрала 23 очка.