Дегтярев назвал главную задачу российского спорта на 2026 год

Он выделил задачу, касающуюся полноценного возвращения российских спортсменов на международную арену

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главной задачей российского спорта на 2026 год является полноценное возвращение на международную арену во всех видах. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Однозначно, задача - вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное - это", - сказал Дегтярев.

"Потом - есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном - это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем", - добавил министр.

Юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.