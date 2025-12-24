Гаджиев сообщил об интересе махачкалинского "Динамо" к Евсееву

Ранее пост главного тренера махачкалинской команды покинул Хасанби Биджиев

Главный тренер "Черноморца" Вадим Евсеев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вадим Евсеев находится в числе кандидатов на должность главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо", однако решение о назначении специалиста на этот пост пока не принято. Об этом ТАСС сообщил президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев.

7 декабря пресс-служба "Динамо" сообщила, что Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера клуба. 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Биджиева. Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Евсеев возглавит махачкалинскую команду.

"Вадим Евсеев - один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет, - сказал Гаджиев. - Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики"

49-летний Евсеев с сентября занимает должность главного тренера новороссийского "Черноморца", выступающего в Лиге Пари (Первой лиге). После 21 тура "Черноморец" занимает в турнирной таблице 12-е место, набрав 24 очка. Ранее Евсеев возглавлял пермский "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфу", ярославский "Шинник", краснодарскую "Кубань", воронежский "Факел" и "Ленинградец".

После 18 туров махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.