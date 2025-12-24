Дегтярев рассказал об ужесточении контроля расходования средств в спорте

По словам министра, перемены вызывают тревогу у представителей некоторых спортивных федераций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Контроль финансирования спортивных федераций через Российский спортивный фонд будет ужесточен. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

"Фонд создан. Все начали пересматривать свои бюджеты. Манна небесная закончилась. До решения о создании Российского спортивного фонда деньги транзитом в разных долях уходили в федерации, то есть в общественные организации. У Минспорта полномочий контролировать их нет, мы не надзорный орган. Условное казначейство или Счетная палата не могли их контролировать, потому что это деньги не государственные, это внебюджетные средства", - отметил Дегтярев.

"А сейчас мы объявили конкурс. Попечительский совет принял такое решение первым, на кону 12 млрд рублей. Федерациям предстоит начать подачу заявок с января, и средства они будут получать на конкурсной основе. Наши отношения будут зафиксированы в соглашениях, юридически обязывающих. Не просто ушла какая-то транзакция непонятно на что - будет четко прописано, на что, в каких объемах, в какие сроки и какие цели должны быть достигнуты. А не так: мы решили, вот "упало", давайте как-нибудь их потратим. Нет", - подчеркнул министр.

Дегтярев отметил, что перемены вызывают тревогу у некоторых федераций. "Конечно, это вызывает у многих тревогу, и правильно вызывает - заставляет пересматривать внутренние нормы управления финансами. На последнем совещании мы с федерациями, с руководителями и финансистами договорились, что государство через Минспорт и Центр спортивной подготовки финансирует национальные сборные команды и спорт высших достижений. Регионы финансируют в базовом объеме детско-юношеский спорт - это их полномочия", - сказал он.

"Фонд помогает федерациям дополнительными средствами на развитие детско-юношеского спорта. Профессиональный спорт, клубы, команды не имеют отношения ни к государственным средствам, ни к средствам спортивного фонда. Нашли спонсора - занимайтесь, пожалуйста. Работа становится более упорядоченной, - подчеркнул Дегтярев. - В полномочиях и миссии фонда, помимо детско-юношеского спорта, есть и массовый адаптивный спорт. На это также будут направляться серьезные ассигнования - прозрачно и под контролем, на основании соглашений. Кроме того, адаптивный спорт - это помощь нашим ветеранам специальной военной операции. Это тоже одна из главных задач".