В "Ахмате" заявили, что "Динамо" не обращалось в клуб по поводу Черчесова

Главным тренером бело-голубых был утвержден Ролан Гусев

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Московское "Динамо" не обращалось в футбольный клуб "Ахмат" по поводу возможного сотрудничества с главным тренером грозненской команды Станиславом Черчесовым. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Ранее в СМИ сообщалось, что Черчесов может возглавить "Динамо". Позднее главным тренером московского клуба был утвержден Ролан Гусев.

"Поздравляю "Динамо" и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка после 18 туров. На счету московского "Динамо" 21 очко, бело-голубые располагаются на 10-й строчке.