Объявлен состав участников лыжно-биатлонной Гонки чемпионов

В турнире примут участие 20 биатлонистов и 20 лыжников из России и Белоруссии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие в Гонке чемпионов. Соревнования пройдут 3-4 января на лыжно-биатлонном комплексе "Алмаз" в Рязани.

Биатлон представят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский и Эдуард Латыпов.

Среди лыжников заявлены Алена Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина, Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. Имя 20-го лыжника станет известно позднее.

Соревнования пройдут в два этапа. 3 января будут определены десять смешанных команд из четырех человек: по два представителя мужчин и женщин из лыжных гонок и биатлона. Лыжники в этот день побегут масс-старт на 8 км, а биатлонисты - спринт на дистанции 6 км с двумя огневыми рубежами. На следующий день спортсмены поборются в эстафете.