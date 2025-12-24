Матч чемпионата России по хоккею с мячом "Родина" - "Енисей" могут перенести

Причиной переноса может послужить плохое качество льда

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о проведении матча чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и "Енисеем" будет принято за два часа до начала игры. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Енисея" Сергей Ломанов.

Игра должна пройти 24 декабря и начаться в 18:30 мск.

"Там просто нельзя играть, поскольку в трещину проваливается ботинок. Обычно лед не заливается, а варится для того, чтобы он был монолитным. Когда ударил мороз, лед "порвался", а если был бы он монолитным, то такого не было бы, - сказал Ломанов. - Вся вина на тех, кто лед заливал. Для исправления нужно найти тонны горячей воды 80 градусов, чтобы вода выдавила оттуда воздух, внутри все оттаяло. Тогда он не лопается и не трескается".

"В Кирове хотят засыпать снег, ребята выйдут и станут проваливаться, это чревато травмами, могут "полететь" связки вплоть до завершения карьеры. За два часа до матча собирается судейская коллегия, которая принимает решение. Но для меня понятно, что матч на таком льду проводить нельзя. У нас грамотный главный тренер [Алексей Щеглов], он никогда не выпустит игроков на такой лед. Он заслуженный мастер спорта, всю жизнь отдал хоккею, неужели он этого не видит? Я бы на его месте поступил так", - добавил Ломанов.