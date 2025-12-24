В сборной России сообщили, что Кафанов остается тренером национальной команды

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Виталий Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе сборной России Екатерина Гришенкова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кафанов является главным кандидатом на пост главного тренера казанского "Рубина", который намерен уволить действующего наставника команды Рашида Рахимова.

"Появившиеся слухи не комментируем. Виталий Витальевич Кафанов продолжает работу в качестве тренера вратарей национальной сборной России по футболу", - сказала Гришенкова.

Рахимов возглавляет "Рубин" с апреля 2023 года. После 18 туров казанская команда набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.