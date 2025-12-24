Горбачева отправится в Германию на консультацию с врачом в конце недели

Из-за травмы фигуристка пропустила чемпионат России, который проходил в Санкт-Петербурге

Алина Горбачева © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева и тренер Софья Федченко в конце этой недели отправятся в Германию, где решится вопрос по тактике лечения спортсменки. Об этом Федченко рассказала ТАСС.

Ранее Федченко рассказала порталу Sport24 о полученной травме Горбачевой и о том, что немецкие врачи настаивают на операции.

"В Германию мы полетим в конце этой недели в выходные. Вопросы по операции и тактике лечения будут решаться уже на месте после очной консультации с немецким доктором, - рассказала Федченко. - Тренируется ли Алина? Нет, Алина вообще не может тренироваться. Она не тренируется с конца ноября".

Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, победителем и призером этапов Гран-при России. Из-за травмы спортсменка пропустила чемпионат страны, который проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.