Гладилин выступил против назначения Карседо главным тренером "Спартака"

По мнению бывшего игрока красно-белых, "Спартак" не подходит для продвижения малоизвестных тренеров

Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо © Gabriele Maltinti/ Getty Images

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не подходит для продвижения малоизвестных тренеров и должен работать с теми, кто демонстрирует реальные результаты. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Валерий Гладилин.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хуан Карлос Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Клуб объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

"Понятия не имею, кто такой Хуан Карседо и какие у него результаты как у тренера. На мой взгляд, "Спартак" - не то место, где стоит раскручивать и продвигать неизвестных специалистов", - сказал Гладилин.

"В клубе должны работать либо свои ребята, которые уже проявили себя и хорошо знают футбол, либо тренеры, которые реально дают результат. Уже было достаточно случаев, когда привлекали тренеров для раскрутки, а они уходили, не показав ничего существенного. Повторять такие ошибки не стоит. Лично я отдал бы предпочтение россиянину", - добавил он.

52-летний Карседо возглавляет кипрский футбольный клуб "Пафос" с июля 2023 года. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.