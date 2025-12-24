Покровская считает, что благодаря Путину удалось сохранить систему спорта РФ

В среду Владимир Путин вручил Татьяне Покровской орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Система российского спорта не была растеряна за время отстранения от международных соревнований благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на церемонии вручения госнаград, которая проходит в Екатерининском зале Кремля.

"Уважаемый Владимир Владимирович, хочется выразить признательность от всех тренеров, спортсменов за то, что благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта. Не растеряли систему нашего российского спорта. Несмотря на то что мы были отстранены четыре долгих года, сейчас, когда начались наши старты, все увидели, что российский спорт остается таким же серьезным соперником и на все годы победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как основной капитан команды нашей", - сказала Покровская.