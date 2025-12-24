Лыжник Волков не примет участия в "Тур де Ски"

Спортсмен выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдет в Кирово-Чепецке

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Alexandra Beier

ТАСС, 24 декабря. Российский лыжник Сергей Волков не примет участия в многодневной гонке "Тур де Ски". Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

"Тур де Ски" стартует 28 декабря. Волков пока не получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который необходим для участия в международных соревнованиях. Ранее он проводил совместные тренировки в Италии с Савелием Коростелевым, который имеет нейтральный статус.

"Чемодан. Вокзал. Аэропорт. Кирово-Чепецк. Увидимся на пятом этапе Кубка России и Гонке чемпионов в Рязани", - написал Волков.

Этап Кубка России стартует 27 декабря в Кирово-Чепецке. Лыже-биатлонная Гонка чемпионов пройдет 3-4 января.