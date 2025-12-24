Матч чемпионата России по хоккею с мячом "Родина" - "Енисей" состоится

Игра должна пройти 24 декабря, начало встречи запланировано на 18:30 мск

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем" состоится вовремя, несмотря на треснувший лед. Об этом сообщает пресс-служба "Родины".

Игра должна пройти 24 декабря и начаться в 18:30 мск.

Ранее спортивный директор "Енисея" Сергей Ломанов сообщил ТАСС, что, по его мнению, встречу проводить нельзя из-за треснувшего льда на местном стадионе.