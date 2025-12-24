Le Parisien признала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ

Голкипер парижан принял участие в четырех матчах, в том числе в финале Межконтинентального кубка, где отразил четыре удара в серии пенальти

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов был признан лучшим игроком команды в декабре журналистами газеты Le Parisien. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В декабре Сафонов провел за ПСЖ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В финале Межконтинентального кубка, где ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго", россиянин отбил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов получил от журналистов Le Parisien среднюю оценку 7,25 балла (максимум - 10). Второе место занял Варрен Заир-Эмри (7 баллов), третье - Вильян Пачо (6,31). Грузинский футболист Хвича Кварацхелия занял пятое место, получив 6 баллов.

Межконтинентальный кубок стал для 26-летнего Сафонова шестым трофеем в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА.