"Локомотив-Кубань" подал жалобу в FIBA на уехавшего в США Елатонцева

У баскетболиста есть действующий контракт с краснодарским клубом

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Кирилл Елатонцев © Михаил Синицын/ ТАСС

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) в связи с отъездом игрока команды Кирилла Елатонцева в США. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

"В ноябре 2025 года баскетболист Кирилл Елатонцев, находящийся в действующем долгосрочном профессиональном контракте с клубом до 2029 года, самовольно покинул расположение команды. Впоследствии, как стало известно клубу из открытых источников, игрок выехал в США с целью участия в студенческой лиге NCAA за команду Университета Оклахомы. Клуб квалифицирует данные действия игрока как грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств, совершенное в одностороннем порядке и демонстрирующее откровенное пренебрежение нормам спортивного права и профессиональной этики. В связи с этим "Локомотив-Кубань" в полном соответствии с регламентами предпринял исчерпывающий комплекс мер, направив официальные обращения с пакетом документов в российские и международные организации, регулирующие правоотношения в баскетболе (РФБ, FIBA, NCAA)", - говорится в заявлении.

Елатонцеву 23 года, баскетболист выступает за "Локомотив-Кубань" с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне баскетболист не провел ни одной официальной игры за краснодарский клуб, ранее сообщалось, что Елатонцев хочет расторгнуть контракт, чтобы перейти в одну из зарубежных команд. 7 ноября он вызвал скорую и был госпитализирован, "Локомотив-Кубань" обвинил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата.