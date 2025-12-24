ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре спортсмен завоевал три золотые и одну серебряную медаль
16:41

Александр Мальцев

© Владимир Гердо/ ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация плавания (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

В 2025 году Мальцев стал трехкратным чемпионом мира и завоевал одну серебряную медаль на соревнованиях в Сингапуре. Спортсмен победил в технической и произвольной программах в личных соревнованиях, а также в технической программе смешанных дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов он выиграл серебряную медаль.

Мальцеву 30 лет, он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). С 2022 по 2025 год российские синхронисты были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине, вследствие чего Мальцев пропустил турниры 2022, 2023 и 2024 годов. 

