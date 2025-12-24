Путин поручил представить предложения о формировании единого реестра тренеров

Инициатором создания такого реестра выступил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих определения порядка формирования и ведения Минспортом единого реестра тренеров. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту, опубликованном на сайте Кремля.

Инициатором создания такого реестра на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, который прошел 6 ноября в Самаре, выступил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

"Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: отнесение деятельности, направленной на физическую подготовку и физическое развитие детей (включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг), к образовательной деятельности; закрепление обобщенного понятия в отношении специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе тренеров и тренеров-преподавателей; определение порядка формирования и ведения Минспортом России единого реестра тренеров (тренеров-преподавателей), содержащего в том числе сведения о профессиональной деятельности тренеров (тренеров-преподавателей), об их квалификации, образовании и достижениях, о применении к ним спортивной дисквалификации или иной спортивной санкции (если они применялись), а также определение порядка предоставления доступа к таким сведениям", - говорится в документе.

Глава государства также поручил представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление органам местного самоуправления возможности осуществлять эксплуатацию и благоустройство лыжных трасс, включая их оснежение и освещение, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2026 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.