Путин поручил вести единый реестр предпринимателей, осуществляющих деятельность в спорте

Ответственным за исполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих наделение Минспорта полномочиями по ведению единого реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту, опубликованном на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве одного из видов деятельности, возможности оказания физкультурно-оздоровительных услуг; наделение Минспорта России полномочиями по ведению единого реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, определению критериев включения в такой реестр и исключения из него", - говорится в документе.

Также глава государства поручил обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение Минспорта России полномочием по установлению по согласованию с Минпросвещения России порядка перевода обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки из одной организации в другую для продолжения обучения по указанным образовательным программам, развитие и эксплуатацию федеральных и региональных государственных информационных систем в области физической культуры и спорта.

Доклад об этом Путин ждет до 20 июля 2026 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.