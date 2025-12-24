FIS предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Право выступать на международных соревнованиях получили фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина и горнолыжница Екатерина Ткаченко

ТАСС, 24 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще пятерым российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях, получили фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина и горнолыжница Екатерина Ткаченко.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева, горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.