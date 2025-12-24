Баскетболист Швед продолжит выступать за УНИКС до конца сезона

Игрок 4 ноября подписал контракт с казанским клубом на два месяца

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России по баскетболу Алексей Швед продолжит выступать за казанский УНИКС до конца текущего сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Соглашение казанского клуба игроком было подписано 4 ноября и рассчитано на два месяца.

"Что касается продления контракта с Алексеем Шведом - да, он остается с нами до конца сезона. Кроме того, нам нужно подписать еще игроков", - сказал Перасович.

Шведу 37 лет, в прошлом сезоне он выступал за петербургский "Зенит", который покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпиады (2012) и чемпионата Европы (2011).

В текущем сезоне Швед провел 9 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем за игру разыгрывающий набирает 9 очков, делает 2,9 подбора и 6,8 передачи.

УНИКС в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице.