Умерший норвежский биатлонист Баккен был в гипоксической маске

Спортсмен скончался 23 декабря

Сиверт Баккен © AP Photo/ Matthias Schrader

ТАСС, 24 декабря. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен, чье тело обнаружили в номере отеля в Италии, был в гипоксической маске. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

О смерти Баккена стало известно 23 декабря. В Норвежской ассоциации биатлона отметили, что не располагают информацией об обстоятельствах приобретения и использования маски.

"Это трагическая ситуация, оставляющая множество нерешенных вопросов. В первую очередь наши мысли обращены к семье и близким друзьям Сиверта, которые сейчас переживают очень трудный период в разгар отпуска", - говорится в сообщении исполняющей обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар.

Баккен умер на 28-м году жизни. Он является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира биатлонист выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступил в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.