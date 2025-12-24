Четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой закончилась 25 декабря

Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершилась 25 декабря.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывалось от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к американцам. Российские фигуристы были перемещены на третье место.

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению CAS спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.