Свищев посоветовал Валиевой не реагировать на провокации

25 декабря завершился срок четырехлетней дисквалификации фигуристки

Камила Валиева © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не должна обращать внимания на провокации в случае возвращения в спорт. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Камиле желаем пережить эту ситуацию и вернуться в большой спорт, - сказал Свищев. - Сейчас нужно будет проявить характер, отключить внимание к внешним источникам информации. Потому что мы понимаем, что в случае ее возвращения на международные соревнования со всех сторон пойдут провокации. Важно на них не реагировать, профессионально делать свою работу. Мы знаем Камилу как талантливую спортсменку самого высокого уровня. Важно сейчас на этот уровень вернуться, если она ставит себе такую цель".

19-летней Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.