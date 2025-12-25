Никитин: функционеры препятствуют выступлению россиян на Паралимпиаде

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отмечал, что российские спортсмены не успеют принять участия в квалификации, но могут получить приглашение на Игры

Редакция сайта ТАСС

Статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Александр Никитин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Некоторые мировые спортивные функционеры препятствуют выступлению россиян на Паралимпийских играх в Италии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

"Есть действия определенных функционеров, которые пытаются препятствовать участию российских спортсменов в Паралимпийских играх. Но мы с этим будем работать и бороться", - сказал Никитин.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, лыжникам-паралимпийцам позволили выступать под национальной символикой.

Ближайшие зимние Паралимпийские игры пройдут в Италии в марте 2026 года.