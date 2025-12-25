Посвященный победе на Олимпиаде гандбольный гала-матч пройдет 7 марта

Женская сборная России стала победителем Игр в 2016 году

Редакция сайта ТАСС

© David Ramos/ Getty Images

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гала-матч, посвященный победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде 2016 года, пройдет в Москве 7 марта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Помимо создания документального фильма, будет проведение матча 7 марта на волейбольной арене "Динамо", - сказал он. - Этому будет предшествовать ряд мероприятий. Говоря о юбилее, можно вспомнить и о том, что было пять лет назад в Токио, когда мы играли в финале. Мы называем это серебро с золотой оправой, так как мало кому удавалось за исключением норвежек быть таким образом в топе".

"В гала-матче будет играть золотой состав против тех, кто выигрывал серебро Токио. Так как у нас есть гандболистки, кто играл в обоих финалах, состав Токио будет дополнен игроками женской сборной России из текущего состава. Мы предполагаем большую программу, автограф-сессии, вручения подарков, интерактивные мероприятия. По регламенту в каждом тайме будет 20-25 минут с большим перерывом, чтобы игроки могли пообщаться со зрителями и журналистами".