AFP: болельщики проходят на некоторые матчи Кубка Африки бесплатно

Как отмечает агентство, фанаты заполняют трибуны по ходу игр

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

РАБАТ, 25 декабря. /ТАСС/. Африканская конфедерация футбола (CAF) разрешает болельщикам бесплатно приходить на некоторые матчи Кубка африканских наций спустя примерно 20 минут после начала игры. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в CAF.

В качестве примера агентство привело матч сборных Камеруна и Габона в первом туре группы F. Как отмечает агентство, непосредственно перед началом матча трибуны были практически пусты, однако заполнились в течение первого тайма. Встреча закончилась ос счетом 1:0 в пользу камерунцев. Подобное также происходило на еще нескольких играх.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп, соревнования проходят в Марокко. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы - 9 и 10 января, полуфиналы - 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал - 18 января в Рабате.