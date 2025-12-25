Двукратный чемпион России по борьбе Шаваев сменил спортивное гражданство

Спортсмен будет выступать за Киргизию

Малик Шаваев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за Киргизию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше", - сказал Мамиашвили.

Шаваеву 29 лет. Также он является победителем Игр БРИКС 2024 года.