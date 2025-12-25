Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон

Бывшему полузащитнику "Ноттингема" было 72 года

Джон Робертсон (справа), 1982 год © Gary Stone/ Central Press/ Hulton Archive/ Getty Images

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) в составе английского "Ноттингема" шотландец Джон Робертсон умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Ноттингема".

Причины смерти не сообщаются.

Робертсон выступал за "Ноттингем" с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с "Ноттингемом" он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз - Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских "Уикоме", "Норвиче", "Лестере", "Астон Вилле" и шотландском "Селтике".