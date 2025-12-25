Форму Сафонова с матча против "Фламенго" продали за €2 650

Голкипер не использовал эту форму во время игры

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Claudio Villa/ Getty Images

ТАСС, 25 декабря. Форма российского голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, подготовленная для финального матча за Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго", была продана на портале Match Worn Shirt за €2 650. Об этом сообщается на портале.

Отмечается, что Сафонов не использовал эту форму во время игры.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго".