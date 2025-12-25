Журова назвала безумием и охотой на ведьм лишение стипендии тренера Лыскун

Ранее указом Владимира Зеленского София Лыскун и Александра Сендзюк были лишены президентских стипендий

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Решение Владимира Зеленского лишить президентской стипендии Александру Сендзюк, которая тренировала принявшую гражданство РФ чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, является безумием и охотой на ведьм. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

24 декабря указом Зеленского Лыскун и Сендзюк были лишены президентских стипендий. 4 декабря стало известно, что уроженка Луганска Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское, сославшись на некомпетентность бывших тренеров и дискриминацию из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"Это просто какое-то безумие и охота на ведьм. То [олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея] Бубку лишат стипендии, то еще кого-то. Просто внутри страны начинают искать жертв среди своих же, среди тех, кто отдавал здоровье за эту страну. Теперь их лишают всего по каким-то формальным или надуманным признакам. Это хорошим для властей не кончится", - сказала Журова.

Лыскун 23 года, она стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.