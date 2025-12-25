Карлсен пошутил, что жена и новорожденный сын не помогают ему в шахматах

Норвежец примет участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре

Редакция сайта ТАСС

Магнус Карлсен © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ДОХА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пошутил, что ни жена, ни сын не помогают ему в шахматах. Об этом он заявил журналистам.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре. Карлсен в этом году женился и в сентябре стал отцом.

"Мне нравится быть мужем и отцом. Пока это фантастический опыт. Правда, ни моя жена, ни мой сын пока не очень хорошие советчики в шахматах", - сказал норвежец.

Карлсен добавил, что прилетел на чемпионат мира побеждать: "Я прилетел за победой, как всегда".

На чемпионате мира 2024 года Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода - он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах Международной шахматной федерации. Глава организации Аркадий Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и поделил первое место с россиянином Яном Непомнящим. Позже Карлсен выставил "скандальные" джинсы на аукцион.