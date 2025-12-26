Камила Валиева получила подарок к возвращению после дисквалификации

ТАСС, 26 декабря. Российская фигуристка Камила Валиева поделилась фотографиями с подарками, приуроченными к ее возвращению после отбытия четырехлетней дисквалификации. Фотографии опубликованы в Telegram-канале Валиевой.

На фотографии Валиева в сопровождении шпица Левы окружена букетами цветов, к которым прикреплены воздушные шары, на самом большом из них написано послание: "С возвращением, Ками! Все только начинается".

Валиеву дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.