Фильм о Владимире Сальникове готовится к выходу на телеплатформах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фильм "Соперничество, которое мы пропустили" о противостоянии четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Владимира Сальникова с двукратным олимпийским чемпионом американцем Брайаном Гуделлом готовится к выходу на телевизионных платформах. Об этом Сальников рассказал ТАСС.

Фильм, снятый Ильнуром Рафиковым и Эдуардом Старосельским, рассказывает о несостоявшимся соревновании между Сальниковым и Гуделлом на Олимпиаде 1980 года в Москве. Тогда Сальников стал первым в истории пловцом, преодолевшим дистанцию 1 500 метров вольным стилем быстрее 15 минут. Фильм уже получил премию международного фестиваля спортивного кино в Италии и может быть номинирован на "Оскар".

"Не хочу отбирать хлеб у тех, кто снимал фильм, они расскажут более подробно, как он создавался. Но фильм действительно выходит, он уже был представлен на разных кинофестивалях. На ближайшее время готовится его выход на большие экраны, на телевизионные платформы", - сказал Сальников.