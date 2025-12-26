Участие в триатлонной гонке в Антарктиде будет стоить не менее 3 млн рублей

Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта 2027 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Любители триатлона, собирающиеся принять участие в 100-километровой гонке по Антарктиде, которая пройдет с 26 февраля по 8 марта 2027 года, должны будут заплатить не менее трех миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил основатель проекта Илья Слепов.

"Участие в гонке будет стоить от трех миллионов рублей в зависимости от комфортабельности кают и так далее, - рассказал Слепов. - Три миллиона рублей - это стоимость такого пакета на 10 дней, в который входит все. Поэтому и такая цена".

Гонка "А100" пройдет на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы Беллинсгаузен. Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, поэтому участники будут передвигаться только по разрешенным зонам. В рамках соревнований спортсмены должны будут преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0°C, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.

Участники гонки прилетят в Антарктиду частным самолетом из аргентинского города Пунта-Аренас. Жить и питаться бегуны будут на парусных шхунах у побережья острова. Безопасность является главным приоритетом гонки "А100", на водном этапе рядом с пловцами будут находиться лодки с сопровождением, будет открыт постоянный доступ к медицинской помощи в случае необходимости, на трассе будут оборудованы пит-стопы для переодевания и восстановления после этапов. Все спортсмены получат индивидуальные рекомендации по подготовке с учетом холода, ветра и условий трассы.