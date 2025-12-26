Победителя триатлонной гонки на 100 км в Антарктиде могут проверить на допинг

Соревнования пройдут в 2027 году

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Победитель первой в мире гонки по триатлону в Антарктиде "А100", которая пройдет в 2027 году, может быть проверен на допинг. Об этом ТАСС сообщил основатель проекта Илья Слепов.

"А100" - первые соревнования по триатлону, которые пройдут в Антарктиде - на самом южном и холодном материке планеты. С 26 февраля по 8 марта 2027 года континент будут покорять 50 атлетов со всего мира.

"В нашей гонке будут выступать любители, но это все равно спорт, - заметил Слепов. - Я думаю, что мы возьмем там допинг-пробу у победителя. Там же будут врачи, которые, думаю, смогут это сделать и соблюсти все положенные процедуры".

"Это будет первая в истории гонка, значит, она завершится рекордом. А у рекорда должна быть чистота. И мы обязательно будем ее соблюдать на этом чистом континенте, каковым является Антарктида", - добавил собеседник ТАСС.

Гонка пройдет на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы Беллинсгаузен. Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, поэтому участники будут передвигаться только по разрешенным зонам. В рамках соревнований спортсмены должны будут преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0°C, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.