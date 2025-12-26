Дегтярев принял участие в акции "Елка желаний"

Министр спорта РФ исполнит мечты пяти детей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев исполнит мечты пяти детей в рамках новогодней акции "Елка желаний".

Дегтярев снял четыре открытки с елки, установленной в Кремле, одна из которых оказалась двойной. Первая открытка была от 14-летнего Ивана из города Троицк в Челябинской области, он мечтает о мотоботах. "Очень хорошая мечта, мы ее осуществим, и не только мотоботы, Иван, нужны для управления мотоциклом, но и дополнительную защиту тоже вам подарим", - сказал Дегтярев.

На второй открытке было желание 13-летней Ульяны из Ивантеевки, которая мечтает посетить гончарную мастерскую. Министр спорта пообещал выполнить желание девочки и отметил, что сам был с детьми в гончарной мастерской, но у него ничего не получилось, в отличие от сыновей.

Третья и двойная открытка была от 16-летнго Дмитрия и 14-летнего Артема из Ростова-на-Дону. Оба мальчика мечтают о встрече с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым в рамках мастер-класса. "Обязательно обратимся к нашему великому пловцу, многократному олимпийскому чемпиону. Он, кстати, у нас член исполкома Олимпийского комитета России, попросим с вами встретиться. Уверен, он не откажет", - пообещал Дегтярев. Последнее желание было от 16-летнего Михаила из Москвы, он мечтает о мяче для водного поло. "Я вам пришлю не только мяч для водного пола, но и для футбола, волейбола, гандбола и русской лапты", - отметил министр спорта.

"Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, любви, чтобы дома была полная чаша и чтобы все у нас получалось. И только побед - России, нашим спортсменам и всем нашим воинам", - заключил Дегтярев.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года и уже объединила тысячи неравнодушных людей по всей стране. Благодаря этому проекту праздничное волшебство становится реальностью для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В инициативе традиционно принимают участие представители государственных и коммерческих организаций, общественные деятели и частные лица.