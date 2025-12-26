ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Журова считает, что в ПСЖ нет проблем с Сафоновым и Забарным

Забарный перешел в ПСЖ минувшим летом, Сафонов выступает за парижан с прошлого сезона
Светлана Журова

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не должен испытывать проблем из-за игры в одной команде россиянина Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал французский клуб разрешить ситуацию, которая, по его мнению, является некомфортной.

"Все футболисты - профессионалы, - сказала Журова. - По-моему, эта ситуация некомфортна только для украинских чиновников, которые постоянно пытаются подлить масла в огонь. Ни ПСЖ, ни сами игроки не высказывали никаких претензий и не сообщали о каком-либо дискомфорте. Соответственно, тут нечего разрешать. Клуб сам знает, как сделать лучше".

Забарный перешел в ПСЖ минувшим летом. Сафонов выступает за парижан с прошлого сезона. 

