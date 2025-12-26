Дерипаска назвал сложной предстоящую работу во главе ФХМР

Новый президент федерации отметил, что важно выстроить профессиональный диалог внутри организации и с регионами

Глава Федерации хоккея с мячом России Олег Дерипаска © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что ему предстоит сложная работа во главе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), в ходе которой необходимо будет создать условия для устойчивого развития вида спорта. Комментарий Дерипаски приводит пресс-служба министерства спорта.

В пятницу Дерипаска был избран президентом ФХМР. Ранее главой федерации в течение 16 лет был Борис Скрынник, который 11 декабря скончался на 78-м году жизни.

"Благодарю делегатов конференции за доверие, - сказал Дерипаска. - Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий - работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться. Я рассчитываю на командную работу - с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по-настоящему русский вид спорта".

Дерипаске 57 лет, его кандидатуру на выборы президента ФХМР выдвинули регионы при поддержке министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Он является основателем компании "Эн+".

За последние годы энергохолдинг занимался строительством и модернизацией лыжных трасс в разных регионах страны, а также финансировал иркутский клуб по хоккею с мячом "Байкал-Энергия". Дерипаска в качестве участника попечительского фонда трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина помог созданию центров единоборств в малых городах Сибири.